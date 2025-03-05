نهاية موسم نجم دفاع نيوكاسل

أكد نادي نيوكاسل يونايتد غياب مدافعه لويس هال حتى نهاية الموسم.

وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الساق سيخضع بسببها لعملية جراحية.

وتعرض المدافع الإنجليزي لإصابة في الكاحل خلال مباراة الفريق أمام ليفربول الأربعاء الماضي.

وأفاد نيوكاسل عبر موقعه: "سيغيب لويس هال عن بقية موسم 2024/25 بعد تعرضه لإصابة في عظمة في قدمه".

وأضاف "سيخضع لويس لعملية جراحية قبل فترة إعادة تأهيل مع الفريق الطبي للنادي".

وبذلك تأكد غياب مدافع نيوكاسل عن مواجهة فريقه ضد ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 16 مارس الجاري.

وشارك لويس هال في 34 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع 5 أهداف.

البالغ من العمر 20 عاما يعد أحد المواهب الإنجليزية الصاعدة في مركز الظهير الأيسر.