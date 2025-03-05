نهاية موسم نجم دفاع نيوكاسل

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نيوكاسل

أكد نادي نيوكاسل يونايتد غياب مدافعه لويس هال حتى نهاية الموسم.

وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الساق سيخضع بسببها لعملية جراحية.

وتعرض المدافع الإنجليزي لإصابة في الكاحل خلال مباراة الفريق أمام ليفربول الأربعاء الماضي.

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وأفاد نيوكاسل عبر موقعه: "سيغيب لويس هال عن بقية موسم 2024/25 بعد تعرضه لإصابة في عظمة في قدمه".

وأضاف "سيخضع لويس لعملية جراحية قبل فترة إعادة تأهيل مع الفريق الطبي للنادي".

Lewis Hall claps the fans

وبذلك تأكد غياب مدافع نيوكاسل عن مواجهة فريقه ضد ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 16 مارس الجاري.

وشارك لويس هال في 34 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع 5 أهداف.

البالغ من العمر 20 عاما يعد أحد المواهب الإنجليزية الصاعدة في مركز الظهير الأيسر.

لويس هال نيوكاسل يونايتد
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