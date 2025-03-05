لويس إنريكي: ليفربول ليس محمد صلاح فقط

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام جيرونا

يرى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أن قوة منافسه ليفربول لا تكمن في النجم المصري محمد صلاح فقط، مشيدا بالمواهب التي يملكها الريدز.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليل الأربعاء.

وقال لويس إنريكي عبر قناة beIN sports: "لا يتعلق الأمر بإيقاف محمد صلاح فقط، صلاح لاعب رائع بإحصائيات لا شك فيها".

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وأضاف "لكن ليفربول لا يقتصر على لاعب واحد، هناك العديد من المهارات في الفريق".

وتابع "ليفربول يملك مجموعة قوية من اللاعبين، هم يدافعون ويهاجمون معا، ولهذا السبب يتصدرون الدوري الإنجليزي ويعتبرون من أفضل فرق أوروبا".

وأتم المدرب الإسباني "ستكون مواجهة مثيرة بين فريقين كبيرين".

ويدخل سان جيرمان المباراة بعد فوزه على ليل بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي يوم السبت.

بينما استفاد ليفربول من توديع كأس الاتحاد الإنجليزي بعدم اللعب لمدة أسبوع كامل.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان
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