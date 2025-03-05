أنشيلوتي: براهيم لن يعود لدكة البدلاء.. ولا أجد الكلمات لوصف فالفيردي

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه ستكون لديه أفضلية بسيطة ضد أتليتكو مدريد في مباراة الإياب.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رودريجو وبراهيم صنعا الفارق وكانا الأفضل، لقد عملا بجد وساهما كثيرا، لم نضغط بشكل كبير ولكن الفريق كان منظما وتبادلنا السيطرة وأتليتكو لم يصنعوا الفرص".

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وواصل "النتيجة غير كافية بالطبع، تلك المباريات متقاربة، دور الـ 16 هذا يشبه النهائي أو قبل النهائي، أتليتكو فريق من كبار أوروبا ولا يمكن التفكير في إنهاء المباراة من الذهاب، لقد حصلنا على أفضلية صغيرة فقط تعطينا الثقة في الإياب".

وأكمل "مستوى مبابي وفينيسيوس؟ اللعب ضد دفاع أتليتكو مدريد ليس سهلا، لم نصنع الكثير ن الفرص ولكن كلاهما عملا بجد وقاتلا، لم يظهرا جودتها ولكن لديهم الفرصة لفعل ذلك".

وتابع "براهيم لن يعود لدكة البدلاء، هو يساهم كثيرا كما فعل في الموسم الماضي، هو ليس أساسيا بلا منازع ولكنه مهم ويستغل الدقائق التي يحصل عليها".

وكشف "مبابي لم يكن مصابا ولم يحظى بأي مشكلة وقد أدى دور دفاعي جيد لأنهم كانوا يحاولوا الضغط بالفريق بالكامل ومبابي كانت عودته تسمح للاعبي الوسط بأن يكونا قريبين من الدفاع ويساعدان بشكل أكبر".

وأردف "لا أملك الكلمات لوصف فالفيردي، لقد بذل جهدا هائلا واستبدلته لأنه كان مرهقا ولكنه سعيدا بعودته".

وأضاف "مبابي لم يعمل لمدة 3 أيام بسبب آلام الأسنان ولم يلعب ضد بيتيس لأن حالته لم تكن مثالية ومباراة أتليتكو جيدة ليكون في حالة مثالية للمباريات القادمة".

وعن فرصة مبابي المهدرة في نهاية المباراة قال: "في الدقائق الأخيرة ربما شعر مبابي بالتعب، هدف جديد كان ليريح أعصابنا ولكننا سعداء بالتفوق البسيط مع الوضع في الاعتبار بأن مباراة الإياب ستكون صعبة".

وأتم "كامافينجا كان في أفضل أحواله ضد أتليتكو ومستواه تحسن ولكنه شعر بآلام في الظهر لذلك استبدلته".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب ميتروبوليتانو.

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