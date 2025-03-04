أستون فيلا يضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا بثلاثية في كلوب بروج

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ماركو أسينسيو

وضع أستون فيلا الإنجليزي قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على كلوب بروج البلجيكي في ذهاب دور الـ16 من الفوز.

وفاز أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب يان بريديل الخاص بالفريق البلجيكي.

تقدم أستون فيلا مبكرا في الدقيقة الثالثة بهدف سجله ليون بايلي.

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قبل أن يتعادل كلوب بروج في الدقيقة 12 بهدف سجله ماكسيم دي كويبر بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد أستون فيلا ليسجل التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق براندون ميشيل مدافع كلوب بروج بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية مورجان روجرز في شباكه.

واختتم ماركو أسينسيو ثلاثية أستون فيلا من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مارس الجاري في ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي البطولة.

كلوب بروج أستون فيلا دوري أبطال أوروبا ماركو أسينسيو
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