أستون فيلا يضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا بثلاثية في كلوب بروج

وضع أستون فيلا الإنجليزي قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على كلوب بروج البلجيكي في ذهاب دور الـ16 من الفوز.

وفاز أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب يان بريديل الخاص بالفريق البلجيكي.

تقدم أستون فيلا مبكرا في الدقيقة الثالثة بهدف سجله ليون بايلي.

قبل أن يتعادل كلوب بروج في الدقيقة 12 بهدف سجله ماكسيم دي كويبر بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ هدف !! كلوب بروج 1-1 أستون فيلا | دي كويبر يعادل الكفة لصالح كلوب بروج#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/eJ8S1VDumR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025

وعاد أستون فيلا ليسجل التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق براندون ميشيل مدافع كلوب بروج بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية مورجان روجرز في شباكه.

⚽️ هدف !! كلوب بروج 1-2 أستون فيلا | براندون ميخيلي يحرز هدف بالخطأ في مرماه#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/BOa8LHerEi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025

واختتم ماركو أسينسيو ثلاثية أستون فيلا من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

⚽️ هدف !! كلوب بروج 1-3 أستون فيلا | أسينسيو يضيف الهدف الثالث من علامة الجزاء#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/ROLs7QKo4P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مارس الجاري في ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي البطولة.