مدرب الهلال: هذه العوامل تسببت في خسارتنا من باختاكور

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

أوضح خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي أسباب خسارة فريقه أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرض الهلال للخسارة أمام باختاكور بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "أعرف أن الجماهير غاضبة وتريد الأفضل، لكن الخلل جاء بسبب الطقس البارد".

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وأضاف "باختاكور استغل بعض العوامل التي لم تكن توجد إلا هنا".

وتابع "نلعب مباراة كل 3 أيام وهذا الأمر بكل تأكيد يتسبب في الإصابات والإرهاق وضرورة بذل جهد بدني كبير".

وشدد المدرب البرتغالي "سنلعب بنفس الأسلوب في الإياب".

وتعرض الهلال للخسارة الثالثة في المباريات الـ4 الأخيرة، إذ خسر أمام اتحاد جدة وأهلي جدة وباختاكور.

وفيما انتصر في مباراة واحدة وكانت ضد الخلود.

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها الهلال في التسجيل بعد 94 مباراة متتالية.

ويستضيف الهلال فريق باختاكور يوم 11 مارس الجاري في إياب ثمن النهائي.

وسجل فلاماريون هدف باختاكور الوحيد في الدقيقة 29.

ويحتاج الهلال للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب من أجل حسم التأهل لربع النهائي.

وشهد اللقاء استمرار غياب ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بسبب الإصابة.

ويتعرض الهلال لسلسلة من النتائج المتذبذبة خلال الفترة الأخيرة.

الهلال خورخي جيسوس
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