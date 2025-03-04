إمام عاشور: تمنيت انضمام فتوح للأهلي.. وأحب اللعب بجوار وسام أبو علي

أوضح إمام عاشور لاعب وسط الأهلي أنه كان يتمنى انضمام أحمد فتوح مدافع الزمالك للأهلي.

وحل إمام عاشور ضيفا في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة MBC مصر يوم الثلاثاء.

وقال عاشور أثناء الحلقة: "لاعب تمنيت انضمامه من الزمالك للأهلي؟ أحمد فتوح".

أما اللاعب الذي اختاره إمام عاشور من صفوف بيراميدز فهو بلاتي توريه.

وأوضح أنه يحب اللعب بجوار وسام أبو علي أكثر من اللعب بجوار نيتس جراديشار.

ويحتل إمام عاشور صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

بشكل عام، سجل لاعب ميتلاند السابق 13 هدفا وصنع 4 خلال 25 مباراة لعبها مع الأهلي هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وذلك قبل مباراة الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري.