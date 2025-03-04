مؤتمر لاعب سان جيرمان: هذه هي طريقتنا لإيقاف خطورة محمد صلاح

أوضح جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان الطريقة التي سيحاول فريقه بها إيقاف خطورة محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليل الأربعاء.

وقال جواو نيفيس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "كيفية إيقاف خطورة محمد صلاح؟ أفضل طريقة للدفاع ضد هؤلاء اللاعبين هي امتلاك الكرة وهذه هي استراتيجيتنا".

وأضاف البرتغالي "علينا تحريك الكرة ومحاولة لعب كرة قدم عالية الجودة. سنحاول الحد من استحواذهم على الكرة والاحتفاظ بها قدر الإمكان".

وأكمل "كمجموعة، أعتقد أننا أفضل. كل التفاصيل مهمة في هذا النوع من المباريات، كل الصراعات الثنائية مهمة لإحداث الفارق".

وتابع جواو نيفيس "أعتقد أن فريقنا جاهز لهذه المواجهة. علينا أن نلعب بأسلوبنا الخاص، وهذا هو أفضل شيء لتحقيق الفوز".

وأردف "ليفربول فريق جيد للغاية، لقد أنهوا المرحلة الأولى في الصدارة. لكن أنا سعيد جدا بأدائنا، إذا تمكنا من تكرار ذلك يوم الأربعاء، فسيكون ذلك مثاليا".

وأتم "لم نخسر منذ 4 أشهر، وهذا جيد جدا لمنحنا الثقة اللازمة. لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف مثل أي فريق آخر، ولكن نحن في أفضل حالاتنا حاليا".

ويدخل سان جيرمان المباراة بعد فوزه على ليل بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي يوم السبت.

بينما استفاد ليفربول من توديع كأس الاتحاد الإنجليزي بعدم اللعب لمدة أسبوع كامل.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

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