مؤتمر لاعب سان جيرمان: هذه هي طريقتنا لإيقاف خطورة محمد صلاح

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

أوضح جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان الطريقة التي سيحاول فريقه بها إيقاف خطورة محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليل الأربعاء.

وقال جواو نيفيس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "كيفية إيقاف خطورة محمد صلاح؟ أفضل طريقة للدفاع ضد هؤلاء اللاعبين هي امتلاك الكرة وهذه هي استراتيجيتنا".

أخبار متعلقة:
صلاح: التتويج بالدوري أهم من أبطال أوروبا.. وهذا اللاعب السبب في تغيير عقليتي مؤتمر لويس إنريكي: علينا إيقاف الـ3 طائرات مقاتلة التي يمتلكها ليفربول مينامينو مستمر مع موناكو حتى 2027 موندو ديبورتيفو – دي ماريا مهدد بالغياب ضد برشلونة

وأضاف البرتغالي "علينا تحريك الكرة ومحاولة لعب كرة قدم عالية الجودة. سنحاول الحد من استحواذهم على الكرة والاحتفاظ بها قدر الإمكان".

وأكمل "كمجموعة، أعتقد أننا أفضل. كل التفاصيل مهمة في هذا النوع من المباريات، كل الصراعات الثنائية مهمة لإحداث الفارق".

وتابع جواو نيفيس "أعتقد أن فريقنا جاهز لهذه المواجهة. علينا أن نلعب بأسلوبنا الخاص، وهذا هو أفضل شيء لتحقيق الفوز".

وأردف "ليفربول فريق جيد للغاية، لقد أنهوا المرحلة الأولى في الصدارة. لكن أنا سعيد جدا بأدائنا، إذا تمكنا من تكرار ذلك يوم الأربعاء، فسيكون ذلك مثاليا".

وأتم "لم نخسر منذ 4 أشهر، وهذا جيد جدا لمنحنا الثقة اللازمة. لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف مثل أي فريق آخر، ولكن نحن في أفضل حالاتنا حاليا".

ويدخل سان جيرمان المباراة بعد فوزه على ليل بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي يوم السبت.

بينما استفاد ليفربول من توديع كأس الاتحاد الإنجليزي بعدم اللعب لمدة أسبوع كامل.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

جواو نيفيس ليفربول باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة 8 ساعة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 8 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي 8 ساعة | أمريكا
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري