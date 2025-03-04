مؤتمر لويس إنريكي: علينا إيقاف الـ3 طائرات مقاتلة التي يمتلكها ليفربول

وصف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان خط هجوم ليفربول بالطائرات المقاتلة، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليل الأربعاء.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "خط هجوم ليفربول هو الأقوى في أوروبا، يتعين علينا أن نكون حذرين حتى لا نعاني كثيرا أثناء الهجمات المرتدة. لديهم 3 طائرات مقاتلة في الهجوم، ولذلك يتعين علينا محاولة إبطاء هذه الطائرات".

وأضاف "ليفربول أحد أفضل الفرق في أوروبا في السنوات الأخيرة. سنواجه الفريق الذي لعب بأفضل شكل ممكن حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أن ليفربول توج بدوري أبطال أوروبا قبل سنوات".

وتابع "بعد فترة يورجن كلوب، كان من الصعب أن يكون أداء أرني سلوت أفضل، لكنه تمكن من تكوين فريق مثالي يعرف كيف يضغط ويدافع ويهاجم".

وأكمل "فريق ليفربول يعرف كيف يضغط الخصم ويهاجم، وكيف يلعب على الهجمات المرتدة. إنهم فريق متكامل للغاية، لكن هذا يحفزنا".

وأوضح المدرب الإسباني "إنها فرصة لنا جميعًا لإظهار أننا قادرون على الوصول إلى هذا المستوى".

وشدد "يتعين علينا أن نحاول الاستحواذ على الكرة أكثر منهم، وخلق المزيد من الفرص، وأن نكون أكثر فعالية في الدفاع. نعرف جودة الفريق الذي نواجهه. ومع ذلك، فإن خطة لعبنا لا تتغير على الإطلاق".

وأتم "مباراة الذهاب لن تحدد من سيتأهل، لكنها ستكون بالطبع مباراة مهمة بالنسبة لنا. الأجواء في ملعب الأمراء ستكون غير عادية. لقد عشتها بالفعل كخصم. إنها أجواء مخيفة للخصم. ليس من السهل على الخصم فرض أسلوب لعبه، وأتمنى أن نستفيد منها".

ويدخل سان جيرمان المباراة بعد فوزه على ليل بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي يوم السبت.

بينما استفاد ليفربول من توديع كأس الاتحاد الإنجليزي بعدم اللعب لمدة أسبوع كامل.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

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