مينامينو مستمر مع موناكو حتى 2027
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 15:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي موناكو الفرنسي تمديد تعاقده مع الياباني تاكومي مينامينو لموسم إضافي.
عقد مينامينو البالغ من العمر 30 عاما كان يمتد إلى صيف 2026.
وأفاد النادي عبر موقعه يوم الثلاثاء: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد عقد تاكومي مينامينو حتى يونيو 2027".
مينامينو يتألق مع موناكو منذ انضمامه إلى الفريق قادما من ليفربول في 2022.
ولعب الياباني 89 مباراة مع موناكو، وسجل 16 هدفا وصنع 15.
وشارك مينامينو في 33 مباراة مع موناكو في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويتواجد موناكو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 24 جولة.
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