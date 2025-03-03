تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب سوء الأحوال الجوية
الإثنين، 03 مارس 2025 - 23:59
كتب : FilGoal
قررت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول والتي كان من المقرر إقامتها قبل قليل.
وجاء التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عاصفة يصحبها أمطار شديدة مما أدى لتأجيل المباراة.
العاصفة لم تصل إلى الذروة وقت بداية المباراة ولكن كان من المتوقع أن تشتد أكثر مع الوقت المقرر لنهايتها.
ولم يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة حتى الآن.
وكان من المقرر أن تكون المباراة هي الأخيرة في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.
ويحتل فياريال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز 15 برصيد 27 نقطة.
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