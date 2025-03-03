وصول أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد إلى القاهرة

وصل الكولومبي أوسكار رويز إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين.

يأتي ذلك تمهيدا لبدء مهمته في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان أوسكار رويز شارك خلال الفترة الماضية في ورشة تطوير الحكام المصريين.

وعقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد قبل أسبوع.

وحضر المحاضرة الفنية، الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عبر تقنية "زووم" والحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

وكانت المحاضرة من أجل تحليل أداء الحكام في مباريات الجولات 13 و14 و15 بالدوري المصري.

وأثنى أوسكار رويز على أداء الحكام في بداية المحاضرة، كما أشاد بإلتزامهم بالتعليمات التي منحها لهم خلال ورشة تطوير الحكام.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

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وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.