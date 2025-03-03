ناثان أكي يجري عملية جراحية
الإثنين، 03 مارس 2025 - 22:55
كتب : FilGoal
أجرى ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي عملية جراحية في القدم.
ناثان أكي
النادي : مانشستر سيتي
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكسر في القدم أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.
وقد يغيب أكي عن الملاعب بسبب الجراحة حتى نهاية الموسم الجاري.
وكتب أكي عبر حسابه على إنستاجرام: "لقد كان هذا الموسم محبطا بالنسبة لي والآن خضعت للجراحة ناجحة في قدمي بسبب كسرا عانيت منه لمدة أشهر، الآن أتطلب بإيجابية للمستقبل".
وشارك أكي في 18 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة وبفارق 20 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.
وخرج مانشستر سيتي من بطلوتي كأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا، بينما لا يزال الفريق ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.
نرشح لكم
صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بـ3 أهداف الاتحاد الإنجليزي يرد على انتقادات جوارديولا لكرة بطولة كأس إنجلترا برونو فيرنانديز: نستهدف التتويج بالدوري الأوروبي بعد تبخر أحلامنا في الكأس جوارديولا يتحدث عن عودة رودري: لا يجب علينا اتخاذ قرارات غبية رومانو: تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم لاعب شباب كورينثيانز أموريم: هدفنا هو التتويج بالدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون يقصي نيوكاسل.. وجوردون يغيب عن نهائي الرابطة مدافع سيتي: نستهدف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي