ناثان أكي يجري عملية جراحية

الإثنين، 03 مارس 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

ناثان أكي

أجرى ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي عملية جراحية في القدم.

ناثان أكي

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكسر في القدم أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

وقد يغيب أكي عن الملاعب بسبب الجراحة حتى نهاية الموسم الجاري.

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وكتب أكي عبر حسابه على إنستاجرام: "لقد كان هذا الموسم محبطا بالنسبة لي والآن خضعت للجراحة ناجحة في قدمي بسبب كسرا عانيت منه لمدة أشهر، الآن أتطلب بإيجابية للمستقبل".

وشارك أكي في 18 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة وبفارق 20 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

وخرج مانشستر سيتي من بطلوتي كأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا، بينما لا يزال الفريق ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ناثان أكي مانشستر سيتي
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