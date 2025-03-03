التشكيل - أنور يقود هجوم البنك الأهلي.. وثلاثي في دفاع حرس الحدود

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه حرس الحدود.

ويلاقي البنك الأهلي خصمه حرس الحدود بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويدفع مصطفى بمهاجم وحيد وهو ياو أنور.

وخلف أنور يوجد الثلاثي أسامة فيصل وأحمد مدبولي وأحمد ياسر ريان.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: إسحاقو يعقوبو – محمود صابر – داو سيريل – هشام صلاح

خط الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري

أمامهما: أسامة فيصل – أحمد مدبولي – أحمد ياسر ريان

خط الهجوم: ياو أنور

وعلى الجانب الآخر أعلن محمد يوسف المدير الفني لـ حرس الحدود تشكيل فريقه.

ويلعب يوسف بثنائي تحت المهاجم الصريح حازم العسكري.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة – إبراهيم عبد الحكيم – مؤمن عوض

خط الوسط: فوزي الحناوي – إيزي إميكا – محم مجلي – محمد الدغيمي

أمامهم: محمود ممدوح – كاريديولا تريزور

الهجوم: حازم العسكري

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي حرس الحدود في المركز السابع برصيد 22 نقطة.