سيميوني: مواجهة ريال مدريد مليئة بالتفاصيل.. ولدينا فرصة عظيمة

الإثنين، 03 مارس 2025 - 20:07

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن مباراة فريقه ضد ريال مدريد ستحسم بالتفاصيل.

ويلعب أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مباراة بهذا الحجم مليئة بالتفاصيل، ونحن نعرف أن التفاصيل هي التي تحسم مواجهة ريال مدريد، إنه منافس مهم ونحترمه ونعرف أيضا نقاط قوتنا ونحاول تعزيزها".

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وأضاف "ألفاريز صغير جدا ولديه مجال للتحسن ونأمل أن نتمكن من مساعدته على مواصلة النمو".

وواصل "الدوري أم دوري الأبطال؟ المباراة القادمة بالنسبة لي هي دائما أهم شيء، لا يمكنني التفكير فيما تبقى من الدوري وأنا قادم على دوري الأبطال".

وأتم تصريحاته "تواجد ريال مدريد في دوري الأبطال أمر استثنائي، ولكن غدا ستكون لدينا فرصة عظيمة".

وكان أتليتكو مدريد تأهل بشكل مباشر إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بينما وصل ريال مدريد لهذا الدور بعد تخطي مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الملحق.

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