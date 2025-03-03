صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بـ3 أهداف

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر فبراير بـ3 أهداف.

وأعلن ليفربول عن 12 هدفا مرشحا للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير الماضي.

وسجل صلاح خلال شهر فبراير 7 أهداف وصنع 5.

والأهداف التي دخل بها صلاح المنافسة على جائزة هدف الشهر هي كالتالي:

هدفه الثاني أمام بورنموث

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هدفه ضد إيفرتون

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هدفه أمام مانشستر سيتي

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كما تتنافس 3 أهداف أخرى صنعها الدولي المصري لزميليه أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي الشهر الماضي.

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