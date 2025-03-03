صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بـ3 أهداف
الإثنين، 03 مارس 2025 - 16:12
كتب : FilGoal
ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر فبراير بـ3 أهداف.
وأعلن ليفربول عن 12 هدفا مرشحا للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير الماضي.
وسجل صلاح خلال شهر فبراير 7 أهداف وصنع 5.
والأهداف التي دخل بها صلاح المنافسة على جائزة هدف الشهر هي كالتالي:
هدفه الثاني أمام بورنموث
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هدفه ضد إيفرتون
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🥅⚽️ محمد صلاح في المكان المناسب يعزز تقدم ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/QEzwqHOWYo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 12, 2025
هدفه أمام مانشستر سيتي
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محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول أمام مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ليفربول pic.twitter.com/u1Cx0gHdz2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2025
كما تتنافس 3 أهداف أخرى صنعها الدولي المصري لزميليه أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي الشهر الماضي.
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صلاح يمرر وسوبوسلاي يضاعف النتيجة (2-صفر)#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ليفربول pic.twitter.com/9dC5USW2ja— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2025
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🥅⚽️ عرضية متقنة من محمد صلاح تابعها ماك أليستير برأسية عدل بها النتيجة لصالح ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/5DcISQVmeM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 12, 2025