الاتحاد الإنجليزي يرد على انتقادات جوارديولا لكرة بطولة كأس إنجلترا

الإثنين، 03 مارس 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوارديولا

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على انتقادات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لكرة كأس إنجلترا.

عقب فوزه على بليموث أرجايل انتقد جوارديولا الكرة حين قال إن: "الكرة المستخدمة في البطولة من الصعب التحكم بها، تحدث عن ذلك العديد من المدربين واللاعبين عبر سنوات، سيقولون إنني أشتكي عند الخسارة، لكنني فزت وأؤكد بأن هذه الكرة غير مناسبة".

لكن المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رد عبر جريدة إندبندنت بقوله: "تم اختبار كرة ميتر ألتيماكس برو المستخدمة في كأس الاتحاد الإنجليزي وباقي مسابقات الكؤوس وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "يجب أن تنجح كل كرات القدم في عبور اختبار الجودة لـ فيفا، وهذه الكرة أوفت بجميع متطلبات الاختبار".

وتابع "نتفهم أن لكل شخص رأيه الخاص، لكننا على ثقة بأن هذه الكرة تعمل بشكل جيد. فقد سجل اللاعبون بها أكثر من 350 هدفًا في مسابقات الكؤوس".

وأسفرت قرعة دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مباريات قوية.

إذ يلاقي مانشستر سيتي مضيفه بورنموث في ربع النهائي.

وجاءت المباريات كالتالي:

كريستال بالاس x فولام

مانشستر سيتي x بورنموث

أستون فيلا x بريستون نورث إند

نوتنجهام فورست أو إبسويتش تاون x برايتون

ويعتبر مانشستر يونايتد حامل لقب البطولة.

بيب جوارديولا كأس إنجلترا الاتحاد الإنجليزي
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