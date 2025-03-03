هشام نصر: الزمالك السبب في انتظام جدول الدوري.. ورسالتي لـ زيزو

يرى هشام نصر نائب مجلس إدارة نادي الزمالك أن اعتراض النادي الموسم الماضي سبب في انتظام جدول الدوري بالموسم الجاري.

واعترف نصر بحصول بيراميدز على مكانة الزمالك ولكن بشكل مؤقت بسبب القوة المالية.

وكل ما يلي على لسان هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر إذاعة أون سبورت إف إم:

التخطيط والتسويق

"عمرو وهبي صديق شخصي وهو زملكاوي مخلص، ولم يحدث توافق بين رؤيته ورؤية لجنة التخطيط لتنفيذ تطوير قطاع كرة القدم".

"فتم رفض التعاون وغير صحيح حدوث (خناقة) كما أشيع فقط اختلاف في وجهات النظر، وللعلم لم يتم التعاقد مع عمرو وهبي".

"أرى أن لجنة التخطيط بتواجد حازم إمام وأحمد حسام ميدو نجحت في تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية الماضية".

التحكيم وانتظام الدوري

"نشعر بالضيق من التحكيم بشكل كبير جدا، ولا أعتقد أننا سننسحب أو اللعب بالناشئين كما تردد هي مجرد فكرة تم طرحها لكن لا أعتقد أنها ستنفذ".

"إذا كان التحكيم عادلا هذا الموسم لتواجد الزمالك في المنافسة بقوة حتى الآن، اسم الزمالك دائما ينافس مهما كان فارق النقاط لكن يجب أن يكون التحكيم عادلا".

"الزمالك السبب في انتظام جدول الدوري بهذا الشكل وخوض جميع الفرق نفس العدد من المباريات بعد اعتراضه الموسم الماضي على التأجيلات التي كانت تحدث (بالتليفون) لذلك عندما نتحدث يكون حديثنا لمصلحة الرياضة المصرية".

"ربما بيراميدز حصل على مكان الزمالك بشكل مؤقت بسبب القوة المالية، شاهدنا مانشستر سيتي بعد شراء نجوم العالم وتواجد على القمة لكن هذا العام تراجع بسبب ظهور الفرق التي تمتلك ناشئين واستقرار، والأمر نفسه ينطبق هنا وسيظل الزمالك هو الزمالك".

ملف الكرة ورسالة لزيزو

"لم يحدث إبعاد لأحمد سليمان من الإشراف على الكرة لكنه هو من اعتذر عن عدم الاستمرار وأحيانا تكون هناك حاجة للتجديد".

"إذا كنت مكان أحمد زيزو لتمسكت بتواجدي في نادي الزمالك لأن هناك ناس يصبحون أساطير في النادي ويكون لهم تأثير أكبر بعد الاعتزال".

"أتمنى استمرار زيزو في الزمالك، وحتى الآن الأمر غير واضح بكل صراحة وأعتقد أن عليه تقديم بعض التنازلات مع تقدير نادي الزمالك".

"بدأنا العمل على تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم عبد الله السعيد صاحب التأثير العظيم".

"عدم التعاقد مع أشرف بنشرقي سوء إدارة للأمر والتوقيت لم يكن مناسبا بالإضافة لعدم توافر الإمكانيات وقتها".

"كانت هناك موافقة من جانبنا للعب أمام الأهلي وديا في العراق، وإذا كانت الموافقات بالكامل قد حدثت كنا سنلعب بشكل طبيعي".