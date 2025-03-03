برونو فيرنانديز: نستهدف التتويج بالدوري الأوروبي بعد تبخر أحلامنا في الكأس

شدد برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد على أن فريقه يستهدف التتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد ضياع آماله في باقي البطولات، بعد الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فولام.

ولا يوجد أمل لمانشستر يونايتد في التتويج ببطولة خلال الموسم الحالي إلا الدوري الأوروبي، حيث من المقرر أن يواجه يونايتد خصمه ريال سوسيداد في دور الـ16 من البطولة.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لسوء الحظ تبخر حلمنا باللعب في ملعب ويمبلي مجددا، ولكن علينا أن نواصل العمل في ما تبقى من عمر الموسم".

وأضاف "نتطلع إلى المتبقي من الموسم الآن، وتركيزنا سيتحول إلى المباراة القادمة في الدوري الأوروبي البطولة التي نريد أن نذهب فيها بعيدًا. لا يزال أحد أهدافنا هذا الموسم التتويج بأحد الألقاب".

وأكمل "مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي؟ لقد تعرض الفريق لإصابات عديدة، ونحن نلعب بنفس اللاعبين تقريبًا منذ فترة طويلة، وهذا وضع صعب".

وتابع النجم البرتغالي "نحتاج إلى الاستشفاء الآن والتركيز على تقديم أفضل ما لدينا واستعادة خدمات بعض اللاعبين المصابين".

وشدد "ستكون مباراة صعبة، سنلعب ضد فريق إسباني يلعب كرة قدم رائعة ولديه لاعبون ممتازون في الهجوم، كما يتمتع بالجودة في خط الدفاع، لذا علينا أن نكون جاهزين لأنهم سيجعلوننا نركض كثيرًا".

وخسر مانشستر يونايتد من منافسه فولام 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة.

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