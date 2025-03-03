برونو فيرنانديز: نستهدف التتويج بالدوري الأوروبي بعد تبخر أحلامنا في الكأس

الإثنين، 03 مارس 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

شدد برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد على أن فريقه يستهدف التتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد ضياع آماله في باقي البطولات، بعد الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فولام.

ولا يوجد أمل لمانشستر يونايتد في التتويج ببطولة خلال الموسم الحالي إلا الدوري الأوروبي، حيث من المقرر أن يواجه يونايتد خصمه ريال سوسيداد في دور الـ16 من البطولة.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لسوء الحظ تبخر حلمنا باللعب في ملعب ويمبلي مجددا، ولكن علينا أن نواصل العمل في ما تبقى من عمر الموسم".

أخبار متعلقة:
جوارديولا يتحدث عن عودة رودري: لا يجب علينا اتخاذ قرارات غبية ريليفو: ريال مدريد ينوي إشراك فالفيردي كأساسي أمام أتليتكو رغم عدم تعافيه التام من الإصابة في غياب ميسي.. إنتر ميامي يكتسح هيوستن دينامو برباعية بتألق من سواريز كونسيساو: للمرة الأولى أرى احتجاجات الجماهير في مسيرتي.. وهذه المشكلة يجب حلها

وأضاف "نتطلع إلى المتبقي من الموسم الآن، وتركيزنا سيتحول إلى المباراة القادمة في الدوري الأوروبي البطولة التي نريد أن نذهب فيها بعيدًا. لا يزال أحد أهدافنا هذا الموسم التتويج بأحد الألقاب".

وأكمل "مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي؟ لقد تعرض الفريق لإصابات عديدة، ونحن نلعب بنفس اللاعبين تقريبًا منذ فترة طويلة، وهذا وضع صعب".

وتابع النجم البرتغالي "نحتاج إلى الاستشفاء الآن والتركيز على تقديم أفضل ما لدينا واستعادة خدمات بعض اللاعبين المصابين".

وشدد "ستكون مباراة صعبة، سنلعب ضد فريق إسباني يلعب كرة قدم رائعة ولديه لاعبون ممتازون في الهجوم، كما يتمتع بالجودة في خط الدفاع، لذا علينا أن نكون جاهزين لأنهم سيجعلوننا نركض كثيرًا".

وخسر مانشستر يونايتد من منافسه فولام 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ناثان أكي يجري عملية جراحية صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بـ3 أهداف الاتحاد الإنجليزي يرد على انتقادات جوارديولا لكرة بطولة كأس إنجلترا جوارديولا يتحدث عن عودة رودري: لا يجب علينا اتخاذ قرارات غبية رومانو: تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم لاعب شباب كورينثيانز أموريم: هدفنا هو التتويج بالدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون يقصي نيوكاسل.. وجوردون يغيب عن نهائي الرابطة مدافع سيتي: نستهدف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي 50 دقيقة | الدوري المصري
محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي - سام مرسي يشارك في خسارة نوتينجهام بركلات الترجيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أشعل المنافسة.. يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات بفوز على فيرونا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب سوء الأحوال الجوية 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 2 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي