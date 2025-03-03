جوارديولا يتحدث عن عودة رودري: لا يجب علينا اتخاذ قرارات غبية

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن عودة رودري للتدريبات الخفيفة، وفرصه في المشاركة بالمباريات قبل نهاية الموسم.

وغاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية منذ إصابته في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن يعلم المشجعون أنهم ليسوا الوحيدين المتحمسين بشأن عودة رودري".

وأضاف "رودري بعيد عن الملاعب منذ 5 أو 6 أشهر، لكنه يعود خطوة بخطوة. لا يتعين علينا اتخاذ قرارات غبية".

وتابع "النجم الإسباني ليس قريبا جدا من العودة للملاعب، لكنه الآن يتدرب بالكرة ويتواجد في غرفة تبديل الملابس".

وأكمل "إنه يشعر بمزيد من الثقة والسعادة. لم أكن أتوقع قبل ذلك قبل نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي وربما يساعدنا".

وأتم "هل يتمكن رودري من المشاركة في نهائي كأس إنجلترا حال التأهل؟ نحن في ربع النهائي الآن، يجب أن نستحق أن نكون في النهائي أولا".

وأسفرت قرعة دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة مانشستر سيتي لخصمه بورنموث.

ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد المتبقي في البطولة من الستة الكبار.