هاو: سنرى لقطة طرد جوردون مرة أخرى قبل أخذ قرار الاستئناف

شدد إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل أن عليه رؤية لقطة طرد أنتوني جوردون قبل اتخاذ قرار الاستئناف عليه.

أنتوني جوردون النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وفاز برايتون على منافسه نيوكاسل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي في تصريحات نقلتها بي بي سي: "سنحلل الأمر وإذا شعرنا أن هناك أسبابا للاستئناف فسنفعل ذلك دون تردد".

وأضاف "أحتاج إلى رؤية اللقطة مرة أخرى، لا أستطيع الجلوس ها وإبداء رأي صادق حتى ألقي نظرة".

وأتم "بمعرفتي باللاعب، أعلم أنه لا يوجد أي قصد سيء منه".

ويغيب جوردون عن نهائي كأس الرابطة ضد ليفربول الأسبوع المقبل.

وأقيمت قرعة دور الـ8 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام المباريات يوم 29 مارس المقبل.

وجاءت المباريات كالتالي:

كريستال بالاس x فولام

مانشستر سيتي x بورنموث

أستون فيلا x بريستون نورث إند

نوتنجهام فورست أو إبسويتش تاون x برايتون

وخسر مانشستر يونايتد من منافسه فولام 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتبر مانشستر يونايتد حامل لقب البطولة.

وكان يونايتد انتصر على غريمه في المدينة مانشستر سيتي في النسخة السابقة من البطولة بهدفين دون رد وتوج بالكأس.