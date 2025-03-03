قناة الأهلي تكشف إمكانية خوض كأس عاصمة مصر بفريق 2005

يدرس النادي الأهلي الطريقة الأمثل للمشاركة في كأس عاصمة مصر، المسمى الجديد لبطولة كأس الرابطة.

ووفقا لقناة النادي، فإن الأهلي يدرس المشاركة في كأس عاصمة مصر بفريق مواليد 2005 مع عدد من لاعبي الفريق الأول البعيدين عن المشاركة.

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة تغيير مسمى بطولة كأس الرابطة، ليصبح كأس عاصمة مصر.

وذلك في مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الصحفيين ووسائل الإعلام المصرية.

كما أعلن أحمد دياب زيادة جوائز البطولة إلى 25 مليون جنيه، على أن يحصل كل نادي يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه.

وأوضح دياب أنه تم توقيع عقد كأس عاصمة مصر لمدة 3 سنوات مقبلة.

وبعد زيادة الجوائز أصبحت قيمتها كالآتي:

البطل 10 ملايين جنيه

المركز الثاني 4 ملايين جنيه

المركز الثالث 2 مليون جنيه

المركز الرابع 1.2 مليون جنيه

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية للمرة الرابعة في الموسم الجاري، وتُلعب البطولة بنظام المجموعات.

وفي النسخ الثلاثة الماضية من كأس الرابطة فاز مودرن سبورت باللقب الأول، وسيراميكا كليوباترا كان البطل في آخر نسختين.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضي.