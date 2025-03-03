حسم موقف الأهلي من خوض المباراة الودية أمام الزمالك في العراق

حسم النادي الأهلي موقفه من لعب المباراة الودية ضد الزمالك في العراق.

وحسبما جاء عبر قناة النادي، فقد كانت هناك محادثات بشأن مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في العراق.

وأوضحت القناة أنه قد تم إغلاق المسألة بعد قرارات رابطة الأندية الأخيرة.

وشدد مصدر من رابطة الأندية المصرية أنه لن يتم تعديل مباريات الدوري المصري من أجل إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في العراق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على وجود عرض لإقامة مباراة ودية بين قطبي الكرة المصرية في العراق شهر مارس الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لم يتم إخطار الرابطة واتحاد الكرة رسميا بشأن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في العراق".

وأضاف "لن يتم تعديل جدول الدوري المصري من أجل خوض الفرق لمباريات ودية خارج الأجندة الدولية والتي تبدأ 17 وحتى 25 مارس الجاري".

وأردف "من حق الرابطة تحديد مواعيد المباريات وعلى الأندية الامتثال للمواعيد المعلنة طالما كانت خارج الأجندة الدولية".

وأتم "لن يتم تغيير مواعيد أول جولة من المرحلة الثانية للدوري المصري".

وكشفت قنوات الكاس القطرية والقناة الرابعة الرياضية العراقية عن إقامة المواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس الجاري.

وأوضحت القناة الرابعة الرياضية العراقية أن مواجهة الأهلي والزمالك ستكون ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية وسيكون اللقاء يوم 13 مارس الجاري تحت مسمى كأس بغداد.

يذكر أن آخر مواجهة ودية جمعت قطبي الكرة المصرية جاءت في 1986 وانتهت بالتعادل السلبي وأقيمت في الأردن آنذاك في بطولة ودية.

وسبق أن التقى الفريقان وديا في 23 مناسبة فاز الأهلي في 11 وتعادلا في 4 وفاز الزمالك في 8.

والتقى الأهلي والزمالك في الموسم الجاري 3 مرات، في السوبر الإفريقي والمصري والدوري المصري.

وانتصر الزمالك في السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، والأهلي في السوبر المصري بركلات الترجيح أيضا.

وحسم التعادل نتيجة الدور الأول من الدوري المصري بنتيجة 1-1 بفضل هدفي أشرف بنشرقي ومحمود بنتايك.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري للموسم الجاري لكن لم يتحدد موعدها بعد.