خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا لمواجهة الأهلي وديا في العراق

السبت، 01 مارس 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

عمر جابر - أحمد نبيل كوكا - الزمالك - الأهلي

يبدو أن المواجهات الودية بين الأهلي والزمالك ستعود من جديد بعد غياب دام 39 عاما.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك يناقش عرضا وصل له اليوم بشأن خوض مباراة ودية في العراق ضد الأهلي.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في شهر مارس الجاري، في إطار كأس بغداد الدولي.

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ومن المتوقع أن يصدر مسؤولو الأبيض قرارهم بشأن خوض المباراة من عدمها خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن آخر مواجهة ودية جمعت قطبي الكرة المصرية جاءت في 1986 وانتهت بالتعادل السلبي وأقيمت في الأردن آنذاك في بطولة ودية.

وسبق أن التقى الفريقان وديا في 23 مناسبة فاز الأهلي في 11 وتعادلا في 4 وفاز الزمالك في 8.

والتقى الأهلي والزمالك في الموسم الجاري 3 مرات، في السوبر الإفريقي والمصري والدوري المصري.

وانتصر الزمالك في السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، والأهلي في السوبر المصري بركلات الترجيح أيضا.

وحسم التعادل نتيجة الدور الأول من الدوري المصري بنتيجة 1-1 بفضل هدفي أشرف بنشرقي ومحمود بنتايك.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري للموسم الجاري لكن لم يتحدد موعدها بعد.

الأهلي الزمالك مباراة ودية
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