مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إسناد منصب مدير التعاقدات لـ عمرو وهبي

الأحد، 02 مارس 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف مصدر من نادي الزمالك سبب عدم إسناد منصب مدير التعاقدات لـ عمرو وهبي.

أعلن عمرو وهبي اعتذاره عن عدم العمل في الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة فضّل عدم إٍسناد منصب مدير التعاقدات لـ عمرو وهبي، لأن لجنة التخطيط وضعت خطة للمرحلة المقبلة".

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وأوضح "اللجنة بدأت العمل على الخطة فعليا بضم صفقات ومدير فني جديد وكذلك وضعت تصور المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق الصيفية".

وشدد "العلاقة بين المجلس ووهبي مميزة، ومن الوارد تواجده مستقبلا في النادي، والقرار الحالي من أجل منع تداخل الاختصاصات بينه وبين لجنة التخطيط".

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وكان وهبي مرشحا لتولي منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب عمرو وهبي عبر حسابه الرسمي: "الأصدقاء الأعزاء، أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخصي المتواضع وذلك عند ترشيحي لمنصب داخل منظومة نادي الزمالك".

وتابع "أشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح، وأتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم".

واختتم تصريحاته "الزمالك مليء بأبنائه".

وكان نادي الزمالك قد أعلن تعيين لجنة تخطيط برئاسة حسين لبيب رئيس النادي وعضوية كل من حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني.

وتتضمن اختصاصات اللجنة العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

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