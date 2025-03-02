بعد ترشيحه لإدارة التعاقدات.. عمرو وهبي يعتذر عن عدم العمل في الزمالك

الأحد، 02 مارس 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن عمرو وهبي المدير التنفيذي السابق لشركة بريزنتيشن سبورتس اعتذاره عن عدم العمل في الزمالك.

وكان وهبي مرشحا لتولي منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب عمرو وهبي عبر حسابه الرسمي: "الأصدقاء الأعزاء، أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخصي المتواضع وذلك عند ترشيحي لمنصب داخل منظومة نادي الزمالك".

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وتابع "أشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح، وأتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم".

واختتم تصريحاته "الزمالك مليء بأبنائه".

وكان نادي الزمالك قد أعلن تعيين لجنة تخطيط برئاسة حسين لبيب رئيس النادي وعضوية كل من حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني.

وتتضمن اختصاصات اللجنة العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

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