بينهم كانسيلو وميتروفيتش.. الهلال يوضح مستجدات مصابيه

أوضح نادي الهلال مستجدات مصابيه الـ6.

ويعاني الهلال من العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال الفترة الحالية.

وكتب الهلال عبر حسابه على موقع X "أوضحت الفحوصات إصابة جواو كانسيلو في العضلة الخلفية ويغيب 8 أسابيع".

وأضاف "ويجري حمد اليامي فحوصات طبية دقيقة على إصابته في الكتف وسيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي".

وواصل "ينضم أليكساندر ميتروفيتش للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب عودة الفريق من أوزبكستان".

وتابع "خضع رينان لودي لبرنامج بدني ولياقي في صالة الإعداد البدني".

وشدد "شارك ياسر الشهراني في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، وذلك قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي".

وأتم "واصل حسن تمبكتي برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني".

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.