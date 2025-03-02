بينهم كانسيلو وميتروفيتش.. الهلال يوضح مستجدات مصابيه

الأحد، 02 مارس 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

أوضح نادي الهلال مستجدات مصابيه الـ6.

ويعاني الهلال من العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال الفترة الحالية.

وكتب الهلال عبر حسابه على موقع X "أوضحت الفحوصات إصابة جواو كانسيلو في العضلة الخلفية ويغيب 8 أسابيع".

أخبار متعلقة:
الرياضية: كانسيلو يغيب شهرا عن الهلال مدرب أهلي جدة: هز شباك الهلال 3 مرات ليس اعتياديا ضربة موجعة في سباق اللقب.. هاتريك توني يحبط عودة الهلال ميندي جاهز لخوض كلاسيكو الهلال وأهلي جدة

وأضاف "ويجري حمد اليامي فحوصات طبية دقيقة على إصابته في الكتف وسيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي".

وواصل "ينضم أليكساندر ميتروفيتش للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب عودة الفريق من أوزبكستان".

وتابع "خضع رينان لودي لبرنامج بدني ولياقي في صالة الإعداد البدني".

وشدد "شارك ياسر الشهراني في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، وذلك قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي".

وأتم "واصل حسن تمبكتي برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني".

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

ميتروفيتش الهلال كانسيلو الدوري السعودي
نرشح لكم
تقرير سعودي: غياب رونالدو ولاجامي عن مواجهة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا النني "القائد" أهدر ركلة جزاء.. الجزيرة ينتصر بصعوبة على دبا الحصن الإسباني رقم 13 حتى الآن.. كاستييخو ينضم لـ جوهور دار التعظيم الماليزي تقرير: الاتحاد الآسيوي يرفض طلب النصر بشأن مواجهة الاستقلال الإيراني للمرة الثالثة.. السعودية تواجه أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب النني يساهم في فوز الجزيرة على النصر والارتقاء للمركز الخامس 40 ثانية فقط تقود تريزيجيه للتفوق على حمدي فتحي برباعية تشكيل كلاسيكو السعودية – بنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة.. وسافيتش في وسط الهلال
أخر الأخبار
الدوري المصري – 5 مقاعد لم تُحسم بعد.. سيناريوهات التأهل للمرحلة النهائية لموسم 2024-25 ساعة | الدوري المصري
كونسيساو: للمرة الأولى أرى احتجاجات الجماهير في مسيرتي.. وهذه المشكلة يجب حلها ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: من الطبيعي أن نمر بفترات صعبة.. ولا نزال في الصدارة 2 ساعة | سعودي في الجول
هاو: سنرى لقطة طرد جوردون مرة أخرى قبل أخذ قرار الاستئناف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المقاولون العرب: يجب تشفير الدوري وقد نجمع مليارات مقابل ذلك 2 ساعة | الدوري المصري
خسارة ثالثة ورسالة من الجماهير.. لاتسيو يخطف فوزا قاتلا أمام ميلان في +97 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وموقف عطية الله 2 ساعة | الدوري المصري
قناة الأهلي تكشف إمكانية خوض كأس عاصمة مصر بفريق 2005 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب