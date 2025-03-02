كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون يقصي نيوكاسل.. وجوردون يغيب عن نهائي الرابطة

الأحد، 02 مارس 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

داني ويلباك - برايتون

حسم برايتون بطاقة التأهل السادسة لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل.

وتلقى نيوكاسل ضربة موجعة بتوديعه بطولة الكأس ليكون نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد ليفربول فرصته الوحيدة لتحقيق لقب هذا الموسم.

وتقدم نيوكاسل من علامة الجزاء عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 22.

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وأدرك يانكوباه مينتيه التعادل لبرايتون في الدقيقة 44 من صناعة جواو بيدرو.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه أنتوني جوردون بسبب ضرب مدافع برايتون دون كرة في الدقيقة 83.

وبذلك سيغيب جوردون عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد ليفربول الأسبوع المقبل.

وتعادلت كفة الفريقين بعد طرد طارق لامبتي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 90+1.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لنيوكاسل سجله فابيان شار في الدقيقة 90+3 بداعي التسلل.

ووصل الفريقين لشوطين إضافيين، وفي الدقيقة 114 حسم داني ويلباك تأهل برايتون لربع النهائي.

والتحق برايتون بكل من مانشستر سيتي وبريستون وبورنموث وأستون فيلا وكريستال بالاس.

برايتون كأس الاتحاد الإنجليزي نيوكاسل
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