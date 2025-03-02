بسبب ميسي.. هيوستن دينامو يقرر تعويض جماهيره بتذكرة مجانية

قرر نادي هيوستن دينامو تعويض جماهيره التي ستحضر مباراة الفريق ضد إنتر ميامي بتذكرة مجانية لإحدى مبارياته المقبلة، بسبب غياب ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي عن مواجهة الفريقين.

ويحل إنتر ميامي ضيفا على هيوستن دينامو ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي صباح الاثنين.

وسافرت بعثة إنتر ميامي إلى هيوستن قبل ساعات بدون ميسي.

وأوضح نادي هيوستن دينامو في بيان: "لم يسافر ليونيل ميسي مع بعثة إنتر ميامي إلى هيوستن، للأسف نحن لا نتحكم في من سيلعب لصالح منافسنا".

وأضاف البيان "يمكن للمشجعين الذين سيحضرون المباراة الحصول على تذكرة مجانية لإحدى مباريات دينامو المقبلة هذا الموسم".

وأتم البيان "ستتوفر تفاصيل إضافية مطلع الأسبوع المقبل".

قبل أيام، قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تغريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي بسبب مشادة مع مساعد مدرب نيويورك سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين.

وتم تغريم ميسي بعدما أمسك برقبة المغربي مهدي البلوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي بعد صافرة مباراة السبت الماضي.

ووضع بطل كأس العالم 2022 يديه على رقبة البلوشي مرتين خلال المشادة.

وأفادت الرابطة في بيان أن اللجنة التأديبية اعتبرت أن ليونيل ميسي انتهك سياسات الدوري الأمريكي المتعلقة بشأن وضع اليدين على وجه أو رقبة أو رأس الخصم.

ولم تكشف الرابطة عن قيمة المبلغ.

كما عوقب لويس سواريز زميل ميسي بغرامة مماثلة بسبب وضع يديه على رقبة بيرك ريسا لاعب نيويورك سيتي بين الشوطين.

إلى ذلك، حقق إنتر ميامي الفوز على كانساس سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بدور الـ 32 من كأس أبطال كونكاكاف.

وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي وخوردي ألبا ولويس سواريز ثلاثي إنتر ميامي والذي ساهم في الأهداف الثلاثة.

وتأهل إنتر ميامي لدور الـ 16 من البطولة ليلتقي مع كافاليير الجامايكي.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.