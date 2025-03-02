مدافع سيتي: نستهدف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 02 مارس 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

مات أوريلي - مانشستر سيتي

أوضح نيكو أوريلي مدافع مانشستر سيتي الشاب أن فريقه يستهدف التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل أوريلي هدفين في تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بليموث بنتيجة 3-1.

وقال أوريلي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مهمة دائما وكبيرة، تشارك فيها جميع الفرق في إنجلترا ونستهدف الفوز بها".

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وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة فنحن الآن في ربع النهائي".

سيحاول سيتي إنقاذ موسمه بالتتويج ببطولة كأس إنجلترا، بعد توديع دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وتقلص آماله في التتويج بالدوري.

فالفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الرابع وصل إلى 20 نقطة قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

وتابع "بليموث فريق جيد للغاية، تهانينا لهم على الوصول إلى هذه المرحلة".

بعد ثنائية أوريلي، حسم كيفن دي بروين المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وأوضح أوريلي "يمكنك القول إن دي بروين عاد إلى أفضل مستوياته أمام بليموث".

وأتم "إنه لاعب مذهل ويمكنك أن ترى ذلك في التدريبات كل يوم، إنه يؤدي عمله على أكمل وجه ومن دواعي سروري اللعب معه".

وجلس الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء في المباراة كاملة وهو ما يحدث لأول مرة منذ انضمامه لكتيبة بيب جوارديولا.

وأنهى سيتي مسيرة بليموث الرائعة في البطولة بعدما أقصى برينتفورد ثم ليفربول في مفاجأتين مدويتين على الترتيب.

وحجز سيتي مقعده رفقة أستون فيلا وكريستال بالاس وبورنموث وبريستون في انتظار استكمال باقي أضلاع الفرق المتأهلة والتي ستتحدد مساء يوم الإثنين المقبل.

وستقام القرعة الأحد لتحديد مباريات ربع النهائي.

نيكو أوريلي مانشستر سيتي
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