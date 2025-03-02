كريستال بالاس يعلن تلقي ماتيتا 25 غرزة في أذنه اليسرى وخروجه من المستشفى

أعلن نادي كريستال بالاس في بيان رسمي تطورات حالة جيان فيليب ماتيتا مهاجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض ماتيتا لإصابة قوية خلال مواجهة ميلوول في كأس الاتحاد الإنجليزي واضطر الفريق لاستبداله.

وكشف نادي كريستال بالاس: "ماتيتا خرج من المستشفى بعدما تلقى 25 غرزة جراحية في أذنه اليسرى".

وتابع "جميع الفحوصات جاءت جيدة وهو في حالة جيدة الآن وسيخرج للراحة ومتابعة تطورات حالته مع طبيب الفريق".

وتعرض ماتيتا لإصابة قوية في الأذن بعد تدخل إيان روبرتس حارس ميلوال بقدمه صوب رأس الفرنسي خلال محاولة تشتيت الكرة.

وكتب ماتيتا عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم اللطيفة، أنا بخير، أتمنى أن أعود قريبا جدا، وأقوى من أي وقت مضى، أحسنتم يا رفاق على الأداء الرائع اليوم، أحبكم".

وتأهل بالاس للدور ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-1 بفضل أهداف جافيت تانجانجا العكسي ودانييل مونوز وإيدي نيكيتياه.

وتأهل بالاس رفقة أستون فيلا ومانشستر سيتي وبريستون وبورنموث لربع النهائي، وفي انتظار نتيجة قرعة دور الـ 8.

الفرنسي صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 27 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل 12 وصنع 2.