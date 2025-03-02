شكرا إيسكو.. أتلتيكو مدريد ينقض على الصدارة مؤقتا بالفوز على بلباو

الأحد، 02 مارس 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

سجل البديل جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، بصناعة بديل آخر هو ماركوس يورينتي.

وحل ألفاريز بدلا من ألكساندر سورلوث في الدقيقة 59.

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جاء ذلك في تبديل ثلاثي، رفقة كونور جالاجر وماركوس يورينتي، بدلا من صامويل لينو وجوليانو سيميوني.

ثم أتى أنخيل كوريا بدلا من أنطوان جريزمان في الدقيقة 63، قبل الهدف بـ 3 دقائق.

الأتلتي استغل خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل إيسكو لاعب ريال مدريد السابق هدف فوز بيتيس، كما صنع هدف التعادل أيضا.

وبذلك يتقدم أتلتيكو للصدارة مؤقتا برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يملك مباراة ضد ريال سوسييداد، ونفس الفارق عن ريال مدريد أيضا.

ويلتقي ريال مدريد وأتلتيكو يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

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