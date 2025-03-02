أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي

الأحد، 02 مارس 2025 - 00:31

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني بدء تحضيراته لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف النادي السوداني في بيان نشر على حسابه على "فيسبوك" خوضه معسكرا في تونس بدءا من 9 مارس الجاري قبل السفر للقاهرة لمواجهة الأهلي.

وأشار البيان إلى أن عبد المهيمن الأمين اجتمع مع لجنة المسابقات في الاتحاد الموريتاني لتنسيق مواعيد مباريات الفريق نظرا لغياب 10 لاعبين لانضمام لمنتخب السودان.

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وأوضح النادي أنه حصل على موافقة بتأجيل مباراتين للفريق في الدوري الموريتاني والتي يتزامن موعدهما مع المعسكر المرتقب.

وستقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل.

هذه هي سابع نسخة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوضا المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهما القاري.

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ، بينما أضاف أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.

إجمالا جمع الفريقين 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي 5 مرات، وفاز الهلال 3، وتعادلا في 4 مباريات.

أما على مستوى الأهداف، سجل الأهلي 11 هدفا، وتلقى 7.

الهلال السوداني منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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