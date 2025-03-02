مدرب بالاس: ماتيتا يعاني من إصابة خطيرة في الأذن.. ونأمل عودته بعد شهر

أوضح أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ كريستال بالاس مدى قوة إصابة جيان فيليب ماتيتا لاعب الفريق.

وتعرض ماتيتا لإصابة قوية في الأذن بعد تدخل إيان روبرتس حارس ميلوال بقدمه صوب رأس الفرنسي خلال محاولة تشتيت الكرة.

وقال المدير الفني في تصريحات صحفية: "ماتيتا يعاني من إصابة خطيرة في الأذن، تخيل لو كانت الضربة في وجهه مباشرة، بكل هذه القوة، كانت لتنهي مسيرته".

وأتم "آمل أن يتمكن من المشاركة في ربع النهائي بعد 4 أسابيع، نأمل ألا تكون الإصابة خطيرة للغاية".

وكتب ماتيتا عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم اللطيفة، أنا بخير، أتمنى أن أعود قريبا جدا، وأقوى من أي وقت مضى، أحسنتم يا رفاق على الأداء الرائع اليوم، أحبكم".

وتأهل بالاس للدور ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-1 بفضل أهداف جافيت تانجانجا العكسي ودانييل مونوز وإيدي نيكيتياه.

وتأهل بالاس رفقة أستون فيلا ومانشستر سيتي وبريستون وبورنموث لربع النهائي، وفي انتظار نتيجة قرعة دور الـ 8.

الفرنسي صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 27 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل 12 وصنع 2.