"تحامل على إصابته وهذه الأمور تحدث".. مدرب وولفرهامبتون يبرر طرد كونيا

برر فيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون طرد لاعبه ماتيوس كونيا بعد اعتدائه على لاعب بورنموث بالضرب في ختام مباراة الفريقين في كأس الاتحاد.

وقال بيريرا بعد المباراة: "ماتيوس لاعب مميز واليوم لعب وقتا إضافيا وهو في ظروف لا تسمح بذلك".

وأضاف "لقد تركته دون تبديل ليحاول خلق بعض الأشياء لنا. وكان يعاني من إصابة في آخر 3 أسابيع ويتحامل عليها".

وأوضح "الجانب العاطفي للمباراة كان مرتفعا وليس فقط داخل الملعب بل وخارجه وفي المدرجات وفي كل مكان".

وتابع "كان هناك الكثير من الضغط وما حدث من الممكن أن يحدث. بالطبع لا يجب أن يحدث ولكن هناك أشياء تحدث في الكرة ويجب أن نتعامل معها".

واختتم "لم أشاهد الواقعة لأني كنت أتابع الكرة على الجانب الآخر من الملعب، ولكن في النهاية قرر الحكم أنها بطاقة حمراء".

وكان كونيا قد تعرض للإيقاف لمدة مباراتين بسبب ضربه لأحد أعضاء الجهاز الفني لإبسويتش بعد مباراة الفريقين في 14 ديسمبر الماضي.

والبطاقة الحمراء الجديدة تعني إيقافه لـ 3 مباريات متتالية في الدوري ضد إيفرتون وساوثامبتون ووست هام.

وفاز بورنموث على وولفرهامبتون بركلات الترجيح ليتأهل إلى ربع النهائي، بعد التعادل 1-1 بهدفي إيفانيلسون لبورنموث، وكونيا للولفز.