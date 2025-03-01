منافس المصري - سيمبا يفوز على كوستال يونيون ويواصل مطاردة يانج أفريكانز

السبت، 01 مارس 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

سيمبا - كايزر تشيفز - دوري أبطال إفريقيا

فاز سيمبا على منافسه كوستال يونيون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري التنزاني.

ويستعد المصري للقاء سيمبا التنزاني في مواجهة تكرر للمرة الثانية على المستوى القاري وكلاهما في الكونفدرالية.

ويواصل سيمبا مطاردة غريمه يانج أفريكانز ووصل للنقطة 54 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التنزاني.

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ولعب سيمبا 21 مباراة فقط وينقصه لقاء، بينما خصمه يانج أفريكانز لعب 22 مباراة.

ولن يتمكن سيمبا من الوصول لعدد نقاط يانج أفريكانز حال فوزه في المباراة المنقوصة منه.

ويتصدر يانج أفريكانز الترتيب بـ 58 نقطة من 22 مباراة.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية على مواجهة بين المصري وسيمبا التنزاني.

وستكون تلك المواجهة الثانية للمصري مع سيمبا والفرق التنزانية على الإطلاق.

وسبق أن التقى مع بطل تنزانيا في 2018 وانتهت المباراتين بالتعادل 2-2 و0-0 وتأهل المصري بفضل الأهداف خارج الأرض لملحق دور الـ 16 آنذاك.

وكان المصري قد سجل هدفيه عن طريق الثنائي أحمد جمعة وأحمد شكري.

وشهد اللقاء تسجيل الأوغندي إيمانويل أوكوي هدفا للفريق التنزاني، وسبق له ارتداء قميص الاتحاد السكندري بين 2019 و2021.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي يوم 3 أبريل المقبل، بينما الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: 3 أبريل - إيابا: 10 أبريل

نصف النهائي

ذهابا: 20 أبريل - إيابا: 27 أبريل

النهائي

الذهاب: 17 مايو - الإياب: 25 مايو.

سيمبا المصري الكونفدرالية
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