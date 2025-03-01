جوارديولا: لا أحد يعلم أين سيكون دي بروين الموسم المقبل

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء لاعبي فريقه ضد بليموث بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقلب سيتي تأخره لفوز بنتيجة 3-1 في الدور الخامس من المسابقة.

وقال بيب جوارديولا عبر بي بي سي: "تحية كبيرة لبليموث لجعلهم علمنا أصعب، هم فريق منظم بشكل رائع، لكننا لعبنا مباراة جيدة للغاية".

وأضاف "استقبلنا هدفا لكننا ظللنا صامدين، وسعيد بالمباراة التي خضناها".

وأكمل "لا يوجد فريق وصل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 5-6 مرات متتالية، الآن سنقاتل، لنرى نتيجة القرعة وما سيحدث".

وأشاد بأداء نيكو أوريلي صاحب الثنائية قائلا: "هو لاعب من أكاديمية الفريق بأسلوب مختلف، لديه حضور كبير ويستطيع اللعب في 3-4 مراكز، سعيد للغاية له وسيساعدنا كثيرا".

وأتم "كيفين دي بروين هو واحد من أفضل 5 لاعبين في تاريخ هذا النادي، كل مرة يؤدي فيها بشكل جيد أكون أسعد إنسان في الكوكب، قدم الكثير للفريق ولي، ولعب بشكل جيد اليوم، ولا أحد يعلم أين سيكون الموسم المقبل".

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وجلس الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء في المباراة كاملة وهو ما يحدث لأول مرة منذ انضمامه لكتيبة بيب جوارديولا.

وأنهى سيتي مسيرة بليموث الرائعة في البطولة بعدما أقصى برينتفورد ثم ليفربول في مفاجأتين مدويتين على الترتيب.

وحجز سيتي مقعده رفقة أستون فيلا وكريستال بالاس وبورنموث وبريستون في انتظار استكمال باقي أضلاع الفرق المتأهلة والتي ستتحدد مساء يوم الإثنين المقبل.

وستقام القرعة غدا الأحد لتحديد مباريات ربع النهائي ويسحب أسماء الفرق كل من دينيس إروين وداني ميرفي.