سجل واحتفل.. إيسكو يؤمن صدارة برشلونة في فوز بيتيس على ريال مدريد

تغلب ريال بيتيس على ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

البداية أتت رائعة لمدريد بهدف المغربي براهيم دياز في الدقيقة 10 بعد تمريرة من فيرلان ميندي أمام المرمى.

ولكن في الدقيقة 34 سجل جوني كاردوسو هدف التعادل برأسية، بعد ركنية أرسلها إيسكو.

وكاد بيتيس يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة من أنتوني مرت فوق العارضة.

فيما تألق تيبو كورتوا في إبعاد تسديدة كوتشو هيرنانديز في الدقيقة 45+2.

وتحصل ريال بيتيس على ركلة جزاء بعد تدخل من أنطونيو روديجير، حولها إيسكو إلى هدف الفوز في الدقيقة 54، ليحتفل أمام فريقه السابق.

وأتى أردا جولر وإدواردو كامافينجا بدلا من براهيم دياز ودافيد ألابا في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 67 كوتشو هيرنانديز ولكن بجوار القائم.

وخرج كيليان مبابي ليأتي إندريك بدلا منه في الدقيقة 75.

ثم حل فران جارسيا بدلا من فيرلان ميندي في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى 38 نقطة في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر الذي سيلعب غدا ضد ريال سوسييداد، ونقطة عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي يلعب الليلة ضد أتلتيك بلباو.