كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي ينهي مغامرة بليموث بثلاثية في غياب مرموش

السبت، 01 مارس 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

مات أوريلي - مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بليموث بنتيجة 3-1 في الدور الخامس من المسابقة.

وجلس الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء في المباراة كاملة وهو ما يحدث لأول مرة منذ انضمامه لكتيبة بيب جوارديولا.

وأنهى سيتي مسيرة بليموث الرائعة في البطولة بعدما أقصى برينتفورد ثم ليفربول في مفاجأتين مدويتين على الترتيب.

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وحجز سيتي مقعده رفقة أستون فيلا وكريستال بالاس وبورنموث وبريستون في انتظار استكمال باقي أضلاع الفرق المتأهلة والتي ستتحدد مساء يوم الإثنين المقبل.

وستقام القرعة غدا الأحد لتحديد مباريات ربع النهائي ويسحب أسماء الفرق كل من دينيس إروين وداني ميرفي.

وصف المباراة

كاد إلكاي جوندوجان أن يتقدم لسيتي في النتيجة خلال الدقيقة 32 لكن كرته ارتطمت بالقائم.

تقدم ماكسي تالوفيروف في الدقيقة 38 للضيوف أمام أنصار ملعب الاتحاد برأسية.

وسجل مات أوريلي التعادل من صناعة كيفين دي بروين في الدقيقة 45+1 برأسية.

وتألق الحارس في التصدي لفرصة هالاند ثم متابعة برناردو سيلفا لتتحول الكرة لركنية.

وعاد أوريلي مجددا وسجل الهدف الثاني برأسية بعد ركنية نفذها فيل فودين في الدقيقة 76.

وأنهى كيفين دي بروين اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90 من صناعة البديل إرلينج هالاند.

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