بعد هدف كونيا وطرده.. بورنموث إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بالفوز على وولفرهامبتون

تأهل بورنموث إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب وولفرهامبتون بركلات الترجيح.

تقدم إيفانيلسون لبورنموث في الدقيقة 30، وأضاف ميلوس كيركيز الثاني في الدقيقة 35 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وبهدف رائع أدرك ماتيوس كونيا التعادل في الدقيقة 60.

وتعرض ماتيوس كونيا للطرد ببطاقة حمراء مباشرة إثر شجار في الدقيقة 120، مما يهدده بالإيقاف لـ 4 مباريات.

وسجل يورجن ستراند لارسن ركلة وولفز الأولى، ليرد جاستن كلويفرت لبورنموث.

وسجل أندريه للولفز، ثم سجل واتارا دانجو للطرف الآخر.

الركلة الثالثة سجلها الجزائري رايان أيت نوري، ليرد ماركوس تافرنييه لبورنموث.

فيما سجل توتي الرابعة للذئاب، وأهدر دين هيوسين ليهدد بورنموث بالإقصاء.

هنا أنقذه مات دوهيرتي بإهدار ركلة وولفرهامبتون الخامسة، ليسجل لويس كوك ويقود الطرفين للركلة السادسة، التي أهدرها أبو بكر تراوري للذئاب، وسجلها لويس سينيستيرا لبورنموث ليتأهل بعد مباراة مثيرة إلى ربع النهائي.