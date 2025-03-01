IFAB تعتمد قانونا جديدا لإمساك حارس المرمى للكرة بيده أكثر من 8 ثواني
السبت، 01 مارس 2025 - 17:56
كتب : FilGoal
أقر مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB" قانونا جديدا في كرة القدم خلال اجتماعه رقم 139.
وشهد الاجتماع حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأقر المجلس قانونا يسمح للحكم باحتساب ركلة ركنية في حالة إمساك حارس المرمى للكرة بيده لأكثر من 8 ثواني.
وكان القانون السابق يحتسب ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء في حالة أمسك الحارس للكرة لأكثر من 6 ثواني ولكنه لم يكن ينفذ إلا في حالات قليلة حسب تقدير الحكم.
وناقش الاجتماع أكثر إمكانية تعديل أكثر من قانون في كرة القدم ومنها ركلات الجزاء وحالات التسلل ولكن لم يتم الموافقة بشكل رسمي على أي قانون جديد.
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