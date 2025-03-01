تشكيل ريال مدريد - ألابا ودياز أساسيان.. وأسينسيو على مقاعد البدلاء

السبت، 01 مارس 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.

ويلتقي ريال مدريد مع بيتيس على ملعب فيامارين بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد دافيد ألابا وبراهيم دياز كأساسيان، بينما يجلس راؤول أسينسيو على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 1 مارس - ريال مدريد ومانشستر سيتي.. وقمة في إيطاليا قائمة ريال مدريد - عودة كورتوا ومبابي.. واستمرار غياب فالفيردي أمام بيتيس فينيسيوس القائد لأول مرة.. إندريك يسجل وريال مدريد يضع قدما في نهائي الكأس بسبب العنصرية.. تقرير يكشف تفاصيل إيقاف مباراة سوسيداد وريال مدريد

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فيرلان ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - براهيم دياز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي – رودريجو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل بيتيس المركز السابع برصيد 35 نقطة.

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
إيسكو: أعتذر عن احتفالي ضد ريال مدريد سجل واحتفل.. إيسكو يؤمن صدارة برشلونة في فوز بيتيس على ريال مدريد مصيدة فليك في الصدارة.. فارق مهول لـ برشلونة على قمة التسلل انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (2)-(1) ريال مدريد فليك: كريستنسن تعرض لإصابة جديدة في التدريبات موندو ديبورتيفو: فليك يحسم مصير تشيزني مع برشلونة منافس الأهلي - أغلى لاعب في الدوري البرازيلي.. فيتور روكي ينضم لـ بالميراس منافس الأهلي - تمهيدا لانتقاله إلى بالميراس.. ريال بيتيس يعلن قطع إعارة فيتور روكي
أخر الأخبار
منافس المصري - سيمبا يفوز على كوستال يونيون ويواصل مطاردة يانج أفريكانز 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
شريف سجل وديانج انتصر.. الخلود يتفوق على الخليج في الدوري السعودي 20 دقيقة | سعودي في الجول
أنشيلوتي: لن نفوز في دوري الأبطال بالمستوى الحالي.. ولهذا السبب استبدلت مبابي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: لا أحد يعلم أين سيكون دي بروين الموسم المقبل 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيسكو: أعتذر عن احتفالي ضد ريال مدريد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا لمواجهة الأهلي وديا في العراق 58 دقيقة | الدوري المصري
ليفركوزن يكتسح فرانكفورت برباعية.. ودورتموند ينتصر على سان باولي ساعة | الكرة الأوروبية
في +90.. كوكا يسجل هدف الفوز القاتل لـ لوهافر ضد لانس ويعيد رقما غائبا من 1960 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول