تشكيل ريال مدريد - ألابا ودياز أساسيان.. وأسينسيو على مقاعد البدلاء

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.

ويلتقي ريال مدريد مع بيتيس على ملعب فيامارين بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد دافيد ألابا وبراهيم دياز كأساسيان، بينما يجلس راؤول أسينسيو على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فيرلان ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - براهيم دياز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي – رودريجو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل بيتيس المركز السابع برصيد 35 نقطة.