هاني شكري: لولا التحكيم لتصدرنا الدوري.. ولذلك لم نتعاقد مع بنشرقي

أبدى هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك استياءه من أداء التحكيم في الدوري المصري الممتاز حتى الآن خلال مباريات ناديه.

وقال شكري في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "التحكيم كارثي. لنا ركلات جزاء أمام مباراة سيراميكا وطلائع الجيش وبتروجت والأهلي وأخيرا زد. 5 مباريات فقدنا فيها 10 نقاط، كنا لنتصدر الدوري بهم".

وأضاف "تعرضنا للظلم على يد التحكيم المصري والأجنبي، وتقنية الفيديو لم تغير أخطاء الحكام. الموضوع واضح أمام الجميع".

وأكمل "اتحاد الكرة واصل التأكيد خلال الأزمة السابقة أن الأخطاء ليست متعمدة وأنهم يجرون دورات لتحسين أداء الحكام".

وواصل "لو استمر الوضع على هذا النحو سنضطر للعب بالناشئين ومجلس الإدارة يدرس هذا الأمر بالفعل".

وكشف "نواصل جمع الأموال اللازمة لتسوية مستحقات المدرب السابق كريستيان جروس وسداد الشرط الجزائي".

وأوضح "شروط التعاقد مع أشرف بنشرقي كانت صعبة بالنسبة لنا. كنا في مفاوضات متقدمة معه ولكن كان هذا في أحد أصعب أوقات الأزمة. وتعاقدنا مع ميشالاك بدلا منه لأننا لم نكن سندفع أي مبالغ مقدمة في التعاقد".

في سياق متصل كان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك قد تحدث عن وجود محاولات لإبعاد فريقه عن المنافسة على لقب الدوري.

وقال عبد الواحد السيد عبر مركز ناديه الإعلامي: "الأمر أصبح صعبا وهناك محاولات لإبعاد الزمالك عن المنافسة، وتعرضنا لظلم كبير في المباريات الماضية، كما تعرض لاعبو الفريق للإيقاف أيضا بسبب أخطاء التحكيم. نستحق ركلة جزاء في لقاء زد اليوم، ومن أقل حقوقي أن يذهب الحكم لرؤية اللعبة في تقنية الفيديو".

وأضاف "لسنا ضعافا، والزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم الذي يتعرض له، ولا نريد سوى تحقيق العدالة".

الزمالك خاض 3 مباريات تحت قيادة بيسيرو أمام كل من: بتروجت والأهلي وزد وانتهوا جميعا بالتعادل 1-1.

وسجل مصطفى زيكو هدف زد في الدقيقة 25.

فيما أحرز ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 45+5.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

فيما وصل رصيد زد إلى النقطة 20 في المركز العاشر.