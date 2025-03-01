مؤتمر جيسوس: هذه أول خسارة في ملعبنا.. ولا نمر بالوقت الأفضل

السبت، 01 مارس 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

جيسوس _ مدرب الهلال

كشف جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال السعودي أن فريق لا يمر بأفضل الأوقات منذ عودته لتدريب الفريق.

وخسر الهلال أمام أهلي جدة بنتيجة 3-2 في كلاسيكو السعودية وقمة الجولة 23 من الدوري السعودي.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "هذه أول خسارة في ملعبنا مع الهلال منذ عودتي".

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وأضاف "لا نمر بالوقت الأفضل ونراجع التفاصيل داخليا، وكل فرق العالم تمر بما نمر به".

وأكمل "الفريق يسجل هجوميا، ولكن دفاعيا لا نقارن أنفسنا بالعام السابق ولسنا بنفس الطريقة، نراجع الأمور ونحاول أن نخرج من الفترة الصعبة التي نمر بها".

وواصل "نلعب مباراة كل 3 أيام، والفريق الذي ينافس في كل البطولات يحتاج إلى نسق".

وأتم "إصابة متروفيتش ليس لها علاقة بالأحمال، كانسيلو كان من الممكن أن يتعرض للإصابة، حتى في أوروبا الفرق التي تلعب كل 3 أيام تكون هناك أحمال زائدة على اللاعبين".

ولأول مرة يخسر الهلال في ملعبه المملكة أرينا بعد 21 مباراة لم يخسر فيها أبدا.

النتيجة أضرت بحظوظ الهلال في الدفاع عن اللقب، حيث تركته في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

الاتحاد لا يزال متصدرا برصيد 56 نقطة، وله مباراة ضد الأخدود في نفس الجولة يوم الأحد.

أما الأهلي فرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن النصر الثالث، والقادسية الخامس الذي لعب مباراة أقل.

الدوري السعودي الهلال جورج جيسوس
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