أموريم: جارناتشو سيدفع ثمن العشاء لزملائه بعدما فعله

كشف روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن أليخاندرو جارناتشو لاعب الفريق سيدفع ثمن وجبة العشاء لزملائه بعد ما بدر منه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل.

وتم تغيير الأرجنتيني خلال لقاء الفريق ضد إبسويتش تاون عقب طرد باتريك دورجو، وبدلا من أن يجلس على مقاعد البدلاء دخل مباشرة لغرفة الملابس.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي: "علمت أن جارناتشو ذهب لغرفة الملابس لأنها كانت مبللة، وشاهد المباراة من مكان آخر وليس دكة البدلاء لكنه تابع المباراة".

وأضاف "بعد نهاية المباراة عاد لمنزله، لا يوجد مشكلة في ذلك".

وأكمل "أخبرته أنه في مانشستر يونايتد كل شيء مهم، وإدراك ما يفعله في النادي مهما، سيدفع ثمن العشاء للفريق وهكذا ينتهي الأمر".

وواصل "هو لاعب شاب وسيتعلم، الأهم هو أنه سيتحدث معي في صباح اليوم التالي".

وأتم "أتوقع أن يكون مستعدا لمباراة الكأس، وسنعرف هذا صباح السبت".

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صاحب الـ 20 عاما خاض 40 مباراة هذا الموسم سجل 8 وصنع 6 في جميع المسابقات.

ويلتقي يونايتد على ملعبه أولد ترافورد مع فولام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت.