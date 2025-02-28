رودري يعود لتدريبات مانشستر سيتي منفردا

نشر مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو للاعبه رودري لاعب وسط الفريق وهو يخوض تدريبات منفردا.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وبدأ اللاعب الإسباني للعودة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب رودري عن الملاعب منذ سبتمبر 2024 بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أرسنال.

واستعرض الفيديو مجموعة من التدريبات الفردية للإسباني في مقر تدريبات النادي.

وسبق قال جوارديولا في وقت سابق: "سأحب أن يكون رودري جاهزا في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ليساعدنا ولكن لن أضع أي ضغط عليه".

وأضاف "في عقلي أفكر بتواجد رودري في الموسم المقبل وليس معنا حاليا ولكن ربما يعود في وقت أسرع".

وودع سيتي دوري الأبطال مبكرا من مرحلة الملحق بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

ويبتعد مانشستر سيتي عن ليفربول متصدر الترتيب بفارق 20 نقطة.

On the road to recovery 💪 pic.twitter.com/WovR8p6417 — Manchester City (@ManCity) February 28, 2025

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بيورو 2024.

وأصبح رودري أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وخاض صاحب الـ28 عاما 260 مباراة مع سيتي سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 30 آخرين.