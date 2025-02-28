رودري يعود لتدريبات مانشستر سيتي منفردا

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

رودري

نشر مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو للاعبه رودري لاعب وسط الفريق وهو يخوض تدريبات منفردا.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وبدأ اللاعب الإسباني للعودة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب رودري عن الملاعب منذ سبتمبر 2024 بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أرسنال.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أتمنى عودة رودري في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا ديلي ميل: مانشستر سيتي يفاوض بورتو من أجل ضم بديل رودري رودري يكشف مدى إمكانية لعبه مرة أخرى الموسم الحالي جلوب سوكر - متفوقا على رودري وكروس.. بيلينجهام أفضل لاعب وسط في العالم 2024

واستعرض الفيديو مجموعة من التدريبات الفردية للإسباني في مقر تدريبات النادي.

وسبق قال جوارديولا في وقت سابق: "سأحب أن يكون رودري جاهزا في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ليساعدنا ولكن لن أضع أي ضغط عليه".

وأضاف "في عقلي أفكر بتواجد رودري في الموسم المقبل وليس معنا حاليا ولكن ربما يعود في وقت أسرع".

وودع سيتي دوري الأبطال مبكرا من مرحلة الملحق بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

ويبتعد مانشستر سيتي عن ليفربول متصدر الترتيب بفارق 20 نقطة.

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بيورو 2024.

وأصبح رودري أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وخاض صاحب الـ28 عاما 260 مباراة مع سيتي سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 30 آخرين.

رودري مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أموريم: جارناتشو سيدفع ثمن العشاء لزملائه بعدما فعله سكاي: عرضان رسميان لـ كيميتش أحدهما من أرسنال.. وغضب مسؤولي بايرن ميونيخ صن: راشفورد يرغب في الاستمرار مع أستون فيلا مطارق وست هام تضرب ليستر بخسارته الرابعة على التوالي لاعب سيتي الجديد: أنا مثل دوكو وسافينيو.. وتحدثت مع أجويرو قبل انضمامي تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات سلوت: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب
أخر الأخبار
قبل اقتراب النهاية.. الوداد يتعادل مع نهضة بركان سلبيا والفارق يظل 15 نقطة ساعة | الوطن العربي
تقرير إيطالي يكشف العوائد المالية المحتملة في كأس العالم للأندية 2025 2 ساعة | كأس العالم للأندية
هاني شكري: لولا التحكيم لتصدرنا الدوري.. ولذلك لم نتعاقد مع بنشرقي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جيسوس: هذه أول خسارة في ملعبنا.. ولا نمر بالوقت الأفضل 2 ساعة | سعودي في الجول
ضربة موجعة في سباق اللقب.. هاتريك توني يحبط عودة الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
قائمة البرازيل الأولية - نيمار وأوسكار ومورا يقودون 52 لاعبا استعدادا لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا 2 ساعة | أمريكا
أموريم: جارناتشو سيدفع ثمن العشاء لزملائه بعدما فعله 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي – أستون فيلا يعبر كارديف سيتي بثنائية أسينسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين