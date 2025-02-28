توتو سبورت تكشف المبلغ الملزم به يوفنتوس حال إقالة موتا

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

تياجو موتا

كشفت صحيفة توتو سبورت عن المبلغ الذي سيلزم يوفنتوس بدفعه حال إقالة تياجو موتا المدير الفني للفريق.

ويمر يوفنتوس بفترة سيئة إذ أقصي من كأس إيطاليا بالخسارة من إمبولي 4-2 بركلات الترجيح.

وأيضا خرج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من أيندهوفن 4-3 بمجموع المباراتين رغم فوزه في مباراة الذهاب 2-1.

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وحسب صحيفة توتو سبورت فإن البيانكونيري ملزم بدفع 20 مليون يورو لتياجو موتا حال إقالته نهاية الموسم.

ووفقا للصحيفة فإن يوفنتوس وضع أنطونيو كونتي وإيجور تودور وروبرتو مانشيني وجيانبييرو جاسبريني كمرشحين لخلافة موتا.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

وسيلاقي يوفنتوس منافسه هيلاس فيرونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم الاثنين المقبل.

تياجو موتا يوفنتوس الدوري الإيطالي كونتي مانشيني
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