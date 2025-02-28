ميسي: فكرت دائما في الانتقال لـ أمريكا.. وهذا هدفي في الدوري

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

أكد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أنه كان يفكر دائما في الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وأضاف "جذبني إنتر ميامي بسبب نموه وتطوره، أردت المجيء لمساعدة النادي على أن يصبح أكبر، وإعطاء الدوري الأمريكي المزيد من القوة كعلامة تجارية عالمية".

وواصل "لم أتغير، حتى الآن أعود إلى المنزل وأعيش حياتي كأب وأقضي وقتي مع العائلة".

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وتابع "حياتي بسيطة جدا وطبيعية، هذه هي أفضل طريقة للعيش في رأيي".

وشدد "مستقبلي؟ أشعر أنني بحالة جيدة الآن وأنا أستمتع بكل لحظة في مسيرتي وبالمباريات وزملائي في الفريق والأسرة والأصدقاء".

وأكمل "نحن في إنتر ميامي نريد الفوز بالألقاب، هذا هو هدفنا، ونرغب في التطور وإظهار جودتنا، هناك تناغم ممتاز في الفريق".

وشدد "الدوري الأمريكي يتطور بشكل كبير بما يتماشى مع ثقافة أمريكا، الدوري يتطور كثيرا وآمل أن يستمر الأمر مع المزيد من الأندية التي تحذو حذو إنتر ميامي".

وأنهى حديثه قائلا: "الدوري الأمريكي سريع وبدني، هناك العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين، المباريات المفتوحة والجميع يريد الهجوم والتسجيل".

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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