سكاي: عرضان رسميان لـ كيميتش أحدهما من أرسنال.. وغضب مسؤولي بايرن ميونيخ

كشفت سكاي سبورت ألمانيا عن اهتمام نادي أرسنال بضم يوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق حاليا على أن ينضم له مجانا الموسم المقبل.

ويرغب أرسنال في تعويض الرحيل المحتمل لـ جورجينيو.

وأرجعت سكاي سبورت سبب تردد كيميتش في تمديد تعاقده مع بايرن ميونيخ إلى تلقيه عرضين رسميين أحدهما من الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى اقتراب كيميتش من تجديد تعاقده مع بايرن حتى عام 2028 وراتب إجمالي يتراوح بين 20 و22 مليون يورو سنويا، قبل أن تتوقف المفاوضات ويبلغ بايرن ميونيخ كيميتش في بداية الأسبوع أن العرض الذي تلقاه من النادي لم يعد ساريا.

وأوضحت سكاي سبورت: "كيميتش يدرس الآن العرضين ويفكر فيهما، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تردده بشأن الالتزام باتفاق مع بايرن ميوينخ".

وأضافت سكاي: "كيميتش أبلغ ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ وكريستوف فرويند المدير الرياضي أنه تلقى عروضًا من أندية أخرى لأول مرة."

وأشارت سكاي إلى غضب واندهاش مسؤولي بايرن من كيميتش لعدم قبوله العرض بعد.

تقارير ألمانيا ذكرت أن مسؤولي بايرن ميونيخ لن يحسنوا العقد المقدم لـ كيميتش، ومستعدون للسماح له بالرحيل مجانا في الصيف.

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.