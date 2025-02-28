صن: راشفورد يرغب في الاستمرار مع أستون فيلا

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - أستون فيلا

يرغب الجناح الإنجليزي ماركوس راشفود في الاستمرار رفقة أستون فيلا المعار إلي صفوفه من مانشستر يونايتد.

وتعاقد أستون فيلا مع راشفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن راشفورد يشعر بالراحة داخل صفوف أستون فيلا ويفضل استمرار مسيرته معهم.

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وحسب التقارير الصحفية فإن أحقية الشراء تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة تفعيل ذلك البند سيوقع راشفورد على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويمتد تعاقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028 ويعد من أكثر اللاعبين تقاضيا للرواتب في إنجلترا بـ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

صاحب الـ 27 عاما لعب 5 مباريات مع أستون فيلا وصنع هدفين.

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