الثانية.. ميلان يؤزم موقفه بالخسارة أمام بولونيا

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 01:51

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - ميلان ضد تورينو

سقط إيه سي ميلان على يد مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

تقدم رافاييل لياو للروسونيري في الدقيقة 43 بعد تمريرة من سانتياجو خيمينيز.

وفي الدقيقة 48 تعادل بولونيا بهدف سانتياجو كاسترو، من صناعة جيوفاني فابيان.

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هدف الفوز أتى في الدقيقة 82 بتوقيع دان ندوي، بعد تمريرة من نيكولو كامبياجي.

بولونيا فض اشتباك تساوي النقاط مع ميلان بفضل هذا الفوز، وتقدم إلى المركز السادس برصيد 44 نقطة.

أما ميلان فتراجع إلى المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

وبذلك تعرض ميلان للخسارة الثانية على التوالي، بعد سقوطه أمام تورينو بنفس النتيجة في الجولة الماضية.

ميلان الدوري الإيطالي بولونيا
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